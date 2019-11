Superior Plus: Was war das denn?

Superior Plus weist am 06.11.2019, 18:28 Uhr einen Kurs von 12.4 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Gasversorgungsunternehmen" geführt.

Superior Plus haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Superior Plus liegt mit einer Dividendenrendite von 5,89 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Gasversorgungsunternehmen"-Branche hat einen Wert von 3,55, wodurch sich eine Differenz von +2,34 Prozent zur Superior Plus-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Superior Plus-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Superior Plus vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 14,5 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 18,95 Prozent erzielen, da sie derzeit 12,19 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Superior Plus für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Superior Plus für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Superior Plus insgesamt ein "Hold"-Wert.