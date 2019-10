Superior Plus: Nicht vergessen!

Für die Aktie Superior Plus stehen per 04.10.2019, 23:43 Uhr 11.82 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Superior Plus zählt zum Segment "Gasversorgungsunternehmen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Superior Plus auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Superior Plus verläuft aktuell bei 12,15 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 11,74 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,37 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 12,04 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Superior Plus-Aktie der aktuellen Differenz von -2,49 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Superior Plus-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Superior Plus-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Superior Plus vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 14,5 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 23,51 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (11,74 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Superior Plus somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Superior Plus hat mit einer Dividendenrendite von 5,99 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.53%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche beträgt +2,46. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Superior Plus-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.