Superior Energy ServicesIst es endlich vollbracht, ?

Am 11.08.2019, 19:45 Uhr notiert die Aktie Superior Energy Services an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 0.64 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Superior Energy Services-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 8,4 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (0,64 USD) ausgehend um 1212,5 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Superior Energy Services von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Die Superior Energy Services ist mit einem Kurs von 0,64 USD inzwischen -44,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -83,02 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Superior Energy Services führt bei einem Niveau von 67,53 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,87 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".