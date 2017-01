Unterföhring (ots) -5. Januar 2017: Witz, Charme und Köpfchen hoch zehn! Ab 10. Januarunterstützt Tom Beck als genialer Physikwissenschaftler die BochumerKripo in zehn Folgen der neuen SAT.1-Serie "Einstein" - und schrecktbei der Aufklärung von Verbrechen vor unkonventionellen Methodennicht zurück: Er wirft Sexpuppen aus Flugzeugen. Löst Atomalarm aus.Lässt auf sich schießen - sein einziger Schutz: Luftballons, die mitWasser gefüllt zwischen ihm und der Waffe herabbaumeln. Er schläft -rein zu Ermittlungszwecken natürlich - mit Zeuginnen und nimmt ihnenund auch Kollegen gegenüber kein Blatt vor den Mund."Es war ein 'Stromberg-Phänomen': Man sagt in der Rolle Dinge, dieman im normalen Leben nicht sagen würde. Einstein kommt ganzungefiltert daher, und es ist großartig, als Einstein Sätzerauszuhauen, die man im Alltag nicht sagen würde", erklärt Tom Beckseine Freude über das mangelnde Sozialverhalten seiner Figur und gibtzu, dass "Einsteins" Physikexpertise eine echte Herausforderung fürihn war: "Die physikalischen Monologe oder Vorträge, die Einsteinhält und die Lösungsansätze, die wie aus der Pistole geschossenkommen, mussten so verinnerlicht sein, dass ich am Drehtag nichtdarüber nachzudenken brauchte - so wie Einstein das in der Serie ebenauch mit einer gewissen Leichtigkeit serviert. Tatsächlich musste ichnoch nie so viel Text pauken."Wie schon im gleichnamigen Erfolgsmovie aus dem Frühjahr 2015(13,8 Prozent MA Z. 14-49 J., 3,38 Mio. Z. ab 3 J.) spielt AnnikaErnst in "Einstein" die aufstrebende Kommissarin Elena Lange, die vonder Zusammenarbeit mit dem besserwisserischen Physikgenie ebensowenig begeistert ist, wie Einstein selbst. Präsidiumsleiter StefanTremmel wird wieder von Rolf Kanies verkörpert und Haley Louise Jonesspielt die Kollegin von der Spurensicherung, Kirsten Maybach.Inhalt:"Vor Ihnen steht ein IQ von 210, was soll da Ê»ne Numer zu großsein?" An Selbstbewusstsein mangelt es Prof. Felix "Einstein"Winterberg (Tom Beck) genauso wenig, wie an Witz, Genialität undArroganz. Dass der uneheliche Nachkomme von Albert Einstein wederLust noch Zeit hat, seinen Intellekt darauf zu verschwenden, derBochumer Kripo bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen, lässt erKommissarin Elena Lange (Annika Ernst) und Präsidiumsleiter StefanTremmel (Rolf Kanies) tagtäglich spüren. Doch verweigert Einsteinseine Mitarbeit, wandert er wegen wiederholtem Missbrauchs undDiebstahls illegaler Aufputschmitteln in den Knast - und könnte seineForschung an der Lösung der Energieprobleme der gesamten Menschheitnicht zu Ende führen, denn in ihm schlummert eine unheilbareErbkrankheit ..."Einstein" ist eine Produktion der Zeitsprung Pictures GmbH(Produzenten: Michael Souvignier, Dominik Frankowski). Regie führteThomas Jahn, die Drehbücher schrieben Matthias Dinter und MartinRitzenhoff. Verantwortlicher SAT.1-Redakteur ist Patrick Noel Simon."Einstein" ab 10. Januar 2017, dienstags, um 20:15 Uhr inDoppelfolgen in SAT.1Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU)Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 25.03.2015 (gewichtet: 02.01.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media AG Kommunikation/PR Nathalie Galina/Katrin DietzTel. +49 (89) 9507-1186/-1154 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comKatrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Alina JahrmarktTel. +49 (89) 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell