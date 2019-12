Superheldenstark! Der MARVEL DAY macht ProSieben zum Tagesmarktsieger am Sonntag

Unterföhring (ots) - 2. Dezember 2019. Marktführer! Mit 12,8 ProzentTagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen macht der erste MARVEL DAYProSieben am ersten Advent zum Tagesmarktsieger. In der Prime Time punktet derSender mit der Free-TV-Premiere "Guardians of the Galaxy Vol. 2" undhervorragenden 16,6 Prozent Marktanteil (20:15 Uhr, E 14-49 J.). Zuvor überzeugtdie Sonderprogrammierung u.a. mit den Ausstrahlungen von "Marvels The Avengers"mit 14,0 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.,12:55 Uhr) und "Iron Man 3" mit 14,2Prozent Marktanteil (E-14-49 J., 15:35 Uhr).Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR SeniorRedakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4455698OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell