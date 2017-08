"Superfoods" ersetzen keine ausgewogene Ernährung

Baierbrunn (ots) - Wer sich gesund ernähren möchte, sollteExperten zufolge lieber auf ausgewogene und pflanzenbetonte Nahrungals auf die angebliche Wunderwirkung einzelner exotischer"Superfoods" setzen. Für die Gesundheitsversprechen der Anbieter vonChia, Goji, Moringa und Co. fehle es an wissenschaftlichen Belegen,betont Ernährungsexpertin Angela Clausen von der VerbraucherzentraleNordrhein-Westfalen im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Frischgeerntet seien "Superfoods" zwar "tatsächlich reich an wertvollenInhaltsstoffen", sagt die Leiterin der Ernährungsberatung am Herz-und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen, Birgit Hohls. Doch der Wegnach Deutschland ist weit. Damit die Früchte die Reise überstehen,werden sie als Trockenobst, Pulver, Saft oder Extrakt haltbargemacht. "Dabei gehen Nährstoffe und Vitamine verloren", so Hohls.Was gesunde Inhaltsstoffe betrifft, hat auch frisch geerntetes Obstund Gemüse aus der Heimat eine Menge zu bieten. Laut Hohls "sprichtnichts dagegen, den Speiseplan gelegentlich mit Exoten zu bereichern,aber das Gesamtpaket muss stimmen".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 8/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell