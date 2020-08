Superfood-Booster multishot® aus zehn Bio-Zutaten für starkes Immunsystem und bessere Gesundheit / Naturprodukt to Go (FOTO)

Hamburg (ots) - Wichtige Vitamine und Mineralien. Reichlich Antioxydantien und Entzündungshemmer. Ein echter Superfood-Booster. Die praktischen multishot®-Trinkampullen vereinen die wertvollsten Inhaltsstoffe von zehn Power-Pflanzen. Frisch, lecker und natürlich. Die reine Kraft der Natur aus Bio-Obst, Bio-Gemüse und Bio-Gewürzen als konzentrierter Saft to Go. Ein 60-Milliliter-Shot für ein starkes Immunsystem, eine bessere Gesundheit und ein größeres Wohlbefinden.Zehn Bio-zertifizierte ZutatenDer multishot® kombiniert wirkungsvoll die positiven Eigenschaften von insgesamt zehn Natur-Produkten: Ingwer, Aronia, Sanddorn, Acerola, Kurkuma, Topinambur, Cayenne Pfeffer, Schwarzer Pfeffer, Zitrone und Apfel. Jede einzelne Zutat ist Bio-zertifiziert, stammt aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Verarbeitung zum multishot® erfolgt in Deutschland. Auf künstliche Geschmacksverstärker, Zuckerzugaben sowie generell Zusatzstoffe jeglicher Art wird konsequent verzichtet. Die natürlichen Rohstoffe werden besonders schonend, nach ayurvedischer Methode gewonnen sowie aufeinander abgestimmt. Auf diese Weise bleiben ihre wertvollen Bestandteile erhalten und können ihre Wirkung voll entfalten.Inhaltsstoffe auch gegen Bakterien und Viren starkJede einzelne multishot®-Komponente hat für sich positive Effekte für den menschlichen Organismus. Ingwer wird eine virusstatische wie antibakterielle Wirkung zugeschrieben, ihre Vermehrung wird gehemmt. Aronia hilft den Blutdruck und die Colesterinwerte zu senken sowie enthält besonders viel antioxidativ wirkende Polyphenole, wichtige B-Vitamine, Magnesium und Kalzium. Sanddorn ist besonders reich an Vitamin B12 und trägt durch seinen hohen Gehalt an weiteren Vitaminen sowie Mineralstoffen und Spurenelementen zur Regeneration von Haut, Haaren und Nägeln bei. Acerola hat den höchsten Vitamin-C-Gehalt aller Pflanzen. Dessen höhere Bioverfügbarkeit gegenüber synthetisch hergestelltem Vitamin-C ist bei Erkältungen besonders wertvoll. Zudem kurbeln die reichlich enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe den Stoffwechsel an und regen die Zellverjüngung an.Das in Kurkuma enthaltene Curcumin gilt als vielfältig entzündungshemmend. Zudem verringert es Beschwerden wie Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Völlegefühl oder Magenkrämpfe. Topinambur sorgt mit seinem enthaltenen Inulin für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Er enthält Magnesium, Zink und Eisen. Cayenne Pfeffer fördert die Durchblutung und Fettverbrennung. Sein Bestandteil Capsacin gilt als antioxidativ, antibakteriell und antifungizid wirkend. Der Schwarze Pfeffer wiederum ist ein Bioenhancer, welcher die Bioverfügbarkeit von vielen anderen Komponenten um das bis zu 20-fache steigert. Die Zitrone ist nicht nur ein allgemein bekanntes Hausmittel bei Husten und Halsschmerzen, sie schützt auch vor freien Radikalen. Äpfel sind reich an sekundären Pflanzenstoffen sowie Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Sie fördern die Leistungsfähigkeit des Gehirns und runden den Geschmack des multishot® ab.Superfood-Konzentrat exklusiv in ApothekenDie vielfältigen gesundheitsfördernden, vitalisierenden und immunstärkenden Eigenschaften der zehn Bestandteile ergeben in ihrer einzigartigen Kombination ein wahres Superfood-Konzentrat. Verkauft wird es ausschließlich in Apotheken. Ernährungsbewusste können mit dem multishot® gut gegen zahlreiche Erkrankungen vorbeugen, etliche Beschwerden auf natürliche Weise lindern, den Körper in Heilungsprozessen unterstützen und ein attraktiveres Erscheinungsbild fördern. Die Einnahme ist gleichermaßen für Erwachsene wie Kinder geeignet. Aufgrund seiner reinen wie pflanzlichen Zusammensetzung ist er vegan, glutenfrei, alkoholfrei, laktosefrei und gelatinefrei.Der Multishot® kann genossen werden, so oft man will. Pur als Shot oder verdünnt mit Wasser. Im Sommer als kühle Erfrischung oder Cocktail, in der kalten Jahreszeit auch heiß aufgegossen als Tee. Sein abgerundeter Geschmack und die angenehme Schärfe geben den besonderen Push für den Alltag.Praktisch to GoAuch wenn bekannt ist, dass frisches Obst und Gemüse unsere Immunabwehr stärken, fehlt oft die Zeit, frische Zutaten zu besorgen, zu verarbeiten oder Säfte selbst zu pressen. Der multishot® ist die perfekte Alternative. Ohne stressiges Einkaufen, aufwendiges Schnippeln oder lästiges Abwaschen versorgt er den Körper mit allen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, die er täglich braucht. Er ist somit ideal für alle, die fit, vital und gesund bleiben möchten - auf bequeme, leckere Art und Weise.Angeboten in einer hygienischen, wiederverschließbaren Trinkampulle passt er jede Hand- oder Aktentasche. Die Verpackung ist leicht, sogar kabinentauglich. Also von großem Vorteil auf allen privaten oder geschäftlichen Reisen. Multishot® kann daher überall dort schnell eingesetzt werden, wo Übelkeit, Müdigkeit oder Stress auftreten können, eine Belebung gut tun würde oder der körpereigene Haushalt mit Vitalstoffen ausgeglichen werden soll.Maren Gilzer ist multishot®-Erfinderin & Startup-UnternehmerinDie Idee zum multishot® hatte Schauspielerin und Medien-Star Maren Gilzer. Aufgrund ihres anstrengenden Berufs-Alltags mit viel Hektik, unregelmäßigen Mahlzeiten und häufigen Hotelaufenthalten, achtete sie vermehrt auf eine ausgewogene, vitalisierende Ernährung, die ihr Immunsystem und ihre Gesundheit stärkte. "Ingwer, Aronia, Sanddorn, Acerola, Kurkuma gehören zum Beispiel zu den größten Vitaminlieferanten, die die Natur zu bieten hat. Mit selbstgemachten Säften dieser Wurzeln und Beeren hielt ich mich fit", so Maren Gilzer. "Doch mit der Zeit ließ meine Leidenschaft nach, ständig die Küche zu putzen." Die erfolgreiche TV-Persönlichkeit begann nach praktischen Alternativen zu suchen. "Etliche Produkte, die ich ausprobierte, waren chemische Keulen. Sie waren nicht gut für meinen Kreislauf und die lange Liste an Nebenwirkungen schreckte mich ab."Schließlich gründete Maren Gilzer zusammen mit ihrem Ehemann Harry Kuhlmann ein Startup-Unternehmen gemeinsam mit erfahrenen Partnern, um das gewünschte Produkt herzustellen. Mit Ernährungswissenschaftlern und Ayurveda-Experten entwickelten sie den multishot® vital boost+. "Er ist für Menschen jeden Alters, die fit und vital bleiben möchten und auf einen gesunden, natürlichen Lifestyle achten. 