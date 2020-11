Superbrands Germany wählt wieder die stärksten Marken Deutschland

Veitsbronn (ots) - Das neunte Verfahren zur Wahl der stärksten Marken in Deutschland hat begonnen.Seit über 27 Jahren zeichnet Superbrands in nunmehr 90 Ländern die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken aus."Ich freue mich, dass zum diesjährigen Verfahren erneut eine hochkarätige Jury mit 22 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien die stärksten Marken unseres Landes wählt", so Norbert Lux, Managing Director Superbrands Germany. Lux hob außerdem in Vertretung von Stephen Smith, Chairman Superbrands International, den Wert und die Tätigkeit der Jury hervor, ohne die eine unabhängige und ausgewogene Bewertung der nominierten Marken nicht möglich wäre.Die Jury hat die Aufgabe, nach einem sensiblen Vorselektions-Verfahren von unabhängigen Wirtschaftsfachleuten der internationalen Organisation aus über 9.000 nun rund 1.350 Marken zu bewerten. Die Bewertungskriterien schließen ein: Markendominanz, Kundenbindung, Goodwill sowie Langlebigkeit und gesamte Markenakzeptanz sowie Nachhaltigkeit.Nur die bestplatzierten Marken - die TOP 100 - werden dann von Superbrands ausgezeichnet. Neben der Veröffentlichung des exklusiven Buchs der Superbrands Germany 2020/2021 bildet eine Gala-Veranstaltung zur Ehrung aller ausgezeichneten Marken im Frühjahr oder Herbst 2021 den Höhepunkt der Kampagne. Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Lage ist zur Zeit eine realistische und verbindliche Terminierung leider nicht möglich.Durch die globale Tätigkeit der Superbrands Organisation fördert die Auszeichnung als Superbrand den nationalen wie internationalen Imagewert der so geehrten Marke bzw. des Unternehmens. Die Organisation genießt weltweit höchstes Ansehen und ist Herausgeber des einzigartigen großformatigen Bildbandes der stärksten Marken des jeweiligen Landes.Die ersten ausgezeichneten Marken stehen bereits fest: ARAL, ALNO, Avery Zweckform, Bitburger, BUNTE, cewe, CosmosDirekt, Deutsche Bank, eprimo, FC Bayern München, hansgrohe, HÖRZU, Jura, Lambertz, Miele, Postbank, Stiebel Eltron, VARTA, weber sowie Wüstenrot.Einen aktuellen Überblick über die Superbrands Germany 2020/2021 sowie weitere detaillierte Informationen gibt es auch unter www.Germany.Superbrands.com (http://www.Germany.Superbrands.com).Wer als Superbrands Germany Persönlichkeit 2020/2021 gekürt werden soll, wird erst bei einem Jury-Meeting im Frühjahr 2021 entschieden.Franz Beckenbauer war 2007 die erste Persönlichkeit weltweit, die als Superbrand ausgezeichnet wurde, gefolgt von Boris Becker (2009), Iris Berben (2012), David Garrett (2015) und Wotan Wilke Möhring (2017) sowie Dr. Eckart von Hirschhausen im Jahre 2019.Jury zur Wahl der Superbrands Germany 2020/2021:Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)Rainer Barth (DIE PREUSSEN- THE BRAND CONSULTANTS)Hans-Christian Biedermann (SpecialKey Ltd.)Cornelia Dienstbach (Mediengruppe RTL Deutschland GmbH)Constantin Dudzik (Scholz & Friends Group)Helmut Fleischer (Helmut Fleischer Consulting GmbH)Oliver Klein (cherrypicker Marketingberatung)Prof. Dr. Paul Lange (Partner der Kanzlei Siebeke Lange Wilbert)Fritz Lietsch (ALTOP Verlags- und Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche Produkte)Claudia Mina (PIRATES 'N PARADISE Film & Video Postproduction)Stephan Moritz (MOKOH Music GmbH)Robert Perl (IMPACT IRC)Christoph Pietsch (DDB Group GmbH)Robert Pölzer (Bunte Entertainment Verlag GmbH)Christian Rätsch (SAATCHI & SAATCHI GMBH)Boris T. Schepker (MARKENFILM BERLIN)Elke Schneiderbanger (ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH)Dietrich Schulze van Loon (ORCA van Loon Communications GmbH)Dieter Schweer (Triple-S-Strategies TSS)Manfred Spaltenberger (Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)Edith Stier-Thompson (news aktuell GmbH)Tobias Weitzel (BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH)Pressekontakt:Superbrands GermanyNorbert R. LuxManaging DirectorTel.: +49 911-97 99 5 99eMail: n.l@superbrands.infoOriginal-Content von: Superbrands Germany, übermittelt durch news aktuell