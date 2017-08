Super-Sport-Sonntag auf ProSieben MAXX: Zwei Preseason-Spiele der NFL und Beach-Volleyball World Tour Finals live am 27. August 2017

Unterföhring (ots) - Soviel Sport wie noch nie! Mehr als 13Stunden zeigt ProSieben MAXX am Sonntag, 27. August 2017: Zwei Wochenvor Start der NFL-Saison 2017 überträgt der Sender die beidenPreseason-Spiele Chicago Bears bei den Tennessee Titans mit demKommentatoren-Duo Patrick Esume und Volker Schenk sowie dieCincinnati Bengals gegen die Washington Redskins mit Uwe Morawe undRoman Motzkus live.Zuvor schlagen auf ProSieben MAXX erstmals die bestenBeach-Volleyballer der Welt auf. Im Rahmen des "FIVB World TourFinals" wird das Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum in eineBeach-Volleyball-Arena verwandelt. Moderator Matthias Killing meldetsich am Sonntag ab 14:45 Uhr live mit dem Herren-Finale, kommentiertvon Frank Winkler und Julius Brink (Olympiasieger 2012). Im Anschlusswird das Damen-Finale gezeigt - kommentiert von Dirk Berscheidt.In Hamburg spielen die jeweils zwölf besten Teams der Welt quasium den "Champions League"-Titel der Beach-Volleyballer. Auf eineTitelverteidigung hoffen die aktuellen Olympia-Siegerinnen undWeltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die u.a. auf dieVize-Weltmeisterinnen Fendrick/Ross (USA) und dieWM-Bronzemedaillengewinnerinnen Larissa/Talita (BRA) treffen. Auchbei den Männern sind alle drei WM-Medaillengewinner am Start.Außerdem greifen mit Julia Sude / Chantal Laboureur, Jonathan Erdmann/ Armin Dollinger und Markus Böckermann / Lorenz Schümann dreiweitere deutsche Duos an.Der Super-Sport-Sonntag wird komplettiert durch einen SuperBowl-Rückblick mit Sebastian Vollmer und Christoph "Icke" Dommisch.Beim #ranNFLsüchtig Spezial trifft ranNFL-Experte Patrick Esume aufden deutschen NFL-Profi Kasim Edebali (Denver Broncos). Zum Abschlussdes Super-Sport-Sonntags präsentiert ProSieben MAXX die ersten zweiFolgen der HBO-Serie "Hard Knocks" rund um die Saisonvorbereitung derTampa Bay Buccaneers.Sämtliche Liveübertragungen und Sendungen am Super-Sportsonntagkönnen auch im Livestream auf ran.de, prosiebenmaxx.de, auf derran-App sowie der ProSieben MAXX-App verfolgt werden.Super-Sport-Sonntag auf ProSieben MAXX am 27. August 2017 imÜberblick:14:00 Uhr ran Football: Super Bowl 51 - Rückblick mit 'Icke' undSuper Bowl-Champ Sebastian Vollmer14:45 Uhr Beach-Volleyball: FIVB World Tour Finals - Finale derMänner (live) sowie Finale der Damen (Aufzeichnung)17:30 Uhr #ranNFLsüchtig Spezial: Esume trifft Edebali in Hamburg18:00 Uhr #ranNFLsüchtig - das Magazin (live)19:00 Uhr ran Football Chicago Bears - Tennessee Titans (live)22:20 Uhr ran Football Cincinnati Bengals - Washington Redskins(live)1:40 Uhr Hard Knocks, NFL-Doku über die Tampa Bay Buccaneers (2Folgen)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske, Tel. +49 [89]9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell