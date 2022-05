Super, Severstal!

Per 11.05.2022, Uhr wird für die Aktie Severstal Pjsc am Heimatmarkt MICEX Main der Kurs von 1108 RUB angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Severstal Pjsc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Severstal Pjsc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Severstal Pjsc. Es gab insgesamt ein positive und zwei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Severstal Pjsc daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Severstal Pjsc von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,57. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Severstal Pjsc zahlt die Börse 5,57 Euro. Dies sind 44 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 10,02. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Severstal Pjsc anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 29,84 Punkten, was bedeutet, dass die Severstal Pjsc-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 45,87, was bedeutet, dass Severstal Pjsc hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält Severstal Pjsc eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.