Der Super Samstag in der Bundesliga live und exklusiv bei Sky: Leverkusen - Dortmund am Nachmittag, Schalke - Köln am Abend

Unterföhring (ots) -- Am "Super Samstag" berichten Britta Hofmann und SebastianHellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund undChristoph Metzelder ab 13.00 Uhr acht Stunden live- Der "Super Sonntag" mit Sky Experte Dietmar Hamann und MichaelLeopold ab 14.30 Uhr sechs Stunden live- Mit der Sky Sport App bietet Sky seinen Kunden per In-MatchVideos Tore und Highlights bereits während laufenderBundesliga-Spiele- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinUnterföhring, 30. November 2017 - Nur zehn Punkte trennen denTabellenzehnten vom Spitzenreiter. Das letzte Mal, dass es in derBundesliga nach 13 Spieltagen noch enger zuging, war vor neun Jahren.Am 14. Spieltag hat Hannover 96 beim FC Bayern die Chance, dieseLücke noch kleiner werden zu lassen. Insgesamt berichtet Sky amWochenende 14 Stunden live rund um die acht Begegnungen am Samstagund Sonntag, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.Neben der Partie in der Allianz Arena steht am Samstagnachmittagdie Partie zwischen Leverkusen und Dortmund im Fokus. Seit dem 6.Spieltag ist die Werkself ungeschlagen. Mit einem Sieg würde sie denBVB in der Tabelle überholen und die Krise bei den Schwarz-Gelbenweiter verschärfen. Nachdem der bereits sicher gewähnteBefreiungsschlag gegen den FC Schalke trotz 4:0-Führung doch nochverspielt wurde, steht Trainer Peter Bosz mit dem Rücken zur Wand.Bereits um 13.00 Uhr beginnt der "Super Samstag" bei Sky. DasModeratoren-Duo Britta Hofmann und Sebastian Hellmann sowie die SkyExperten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelderanalysieren zunächst die Partien des Nachmittags, darunter auchHoffenheim - Leipzig, Bremen - Stuttgart und Mainz - Augsburg.Im "bwin Topspiel der Woche" treffen im Anschluss der FC Schalke04 und der 1. FC Köln aufeinander. Während Königsblau nach derfuriosen Aufholjagd gegen den BVB mit breiter Brust auftritt, wartetdas Tabellenschlusslicht aus Köln auch nach 13 Spieltagen weiterhinauf den ersten Saisonsieg.Hertha - Frankfurt und Wolfsburg - Gladbach am Sonntag live beiSkyAm "Super Sonntag" führen Sky Experte Dietmar Hamann und MichaelLeopold ab 14.30 Uhr durch die sechsstündige Sendung, in der HerthaBSC die Eintracht aus Frankfurt empfängt und Borussia Mönchengladbachbeim VfL Wolfsburg gastiert.Freiburg gegen Hamburg bereits am Freitagabend in "Bundesligakompakt Bereits am Freitagabend ab 22.30 Uhr zeigt Sky in "Bundesligakompakt" eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspielszwischen dem SC Freiburg und dem Hamburger SV. Mit einem Sieg könntendie Badener den HSV auf den Relegationsplatz verdrängen und selbstPlatz 15 einnehmen.Darüber hinaus ist die Zusammenfassung am Freitag und Samstag inzahlreichen Wiederholungen zu sehen, unter anderem am Freitag um22.50 Uhr und 23.10 Uhr, sowie drei Mal am Samstag zwischen 12.00 Uhrund 13.00 Uhr, unmittelbar vor Beginn des "Super Samstag"."Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag und "Sky90" am MontagAbgerundet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Sonntagvormittagbei "Wontorra - der Fußball-Talk" ab 10.45 Uhr im Free-TV auf SkySport News HD und am Montagabend bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte"ab 22.30 Uhr, direkt im Anschluss an das Spitzenspiel der 2.Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der neuen Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt zudem die Möglichkeit, sich In-MatchVideos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Skylive übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigungwährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind. Diese Benachrichtigungen sind für die Spielevon bis zu vier ausgewählten Vereinen gleichzeitig, die jederzeitindividuell neu festgelegt werden können, verfügbar.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Der 14. Spieltag der Bundesliga von Freitag bis Montag bei Sky undSky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars: Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt": SC Freiburg - Hamburger SV aufSky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:13.00 Uhr: "Betway Countdown": Vorberichte und Analysen mit LotharMatthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder15.15 Uhr: Die Original Sky Konferenz live auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: FC Bayern München - Hannover 96 live auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund live auf SkySport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig live auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: SV Werder Bremen - VfB Stuttgart live auf Sky SportBundesliga 5 HD15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga6 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": FC Schalke 04 - 1. FC Kölnauf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: Vorberichte Hertha BSC - Eintracht Frankfurt (ab 15.30Uhr) und VfL Wolfsburg - Borussia M'gladbach (ab 17.30 Uhr) auf SkySport Bundesliga 1 HD20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDMontag:22.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDÜber Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. 