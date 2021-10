Super, Richardson ElectronicsAktie!

Der Kurs der Aktie Richardson Electronics -United States steht am 16.10.2021, 11:59 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 12.165 USD. Der Titel wird der Branche "Technologieverteiler" zugerechnet.

Wie Richardson Electronics -United States derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Richardson Electronics -United States beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,99 Prozent und liegt mit 1,61 Prozent unter dem Mittelwert (3,59) für diese Aktie. Richardson Electronics -United States bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Richardson Electronics -United States erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 180,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 22,34 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +158,25 Prozent im Branchenvergleich für Richardson Electronics -United States bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 30,32 Prozent im letzten Jahr. Richardson Electronics -United States lag 150,27 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Richardson Electronics -United States für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Richardson Electronics -United States für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Richardson Electronics -United States insgesamt ein "Buy"-Wert.