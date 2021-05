Super RTL zeigt Youtube-Format 'CoComelon' im klassischen Fernsehen

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Familiensender Super RTL zeigt das beliebte Youtube-Format "CoComelon" ab Montag erstmals in Deutschland im klassischen Fernsehen.



Das sagte eine Sendersprecherin in Köln auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. ""CoComelon" zählt mit Milliarden von Klicks zu einer der populärsten Animationsserien für Kleinkinder. 110 Millionen Abonnenten verfolgen die Geschichten rund um Baby JayJay und seine Geschwister Yoyo und TomTom auf dem eigenen YouTube Kanal und machen diesen zum meistabonnierten Kinderkanal der Welt." Mit einer Vielzahl altbekannter, aber auch neuer Kinderlieder entdeckten die Allerkleinsten spielerisch die Welt, kündigte der Sender an. "Zahlreiche Alltagssituationen, wie Zähne putzen und Farben lernen werden hier musikalisch aufbereitet. Aber auch soziale Thematiken, wie Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft werden behandelt."/bok/DP/zb