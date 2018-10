Super Micro Computer: Jetzt könnte alles passieren

Für die Aktie Super Micro Computer aus dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse OTC US am 12.10.2018 ein Kurs von 13,11 USD geführt.

Die Aussichten für Super Micro Computer haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Super Micro Computer-Aktie: der Wert beträgt aktuell 79,01. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Super Micro Computer auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Super Micro Computer damit ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Super Micro Computer mit einer Rendite von -41,99 Prozent mehr als 63 Prozent darunter. Die "Hardware"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,11 Prozent. Auch hier liegt Super Micro Computer mit 53,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,51 ist die Aktie von Super Micro Computer auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hardware" (135,19) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".