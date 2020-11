Super Micro Computer Aktie: Es geht auf einmal steil nach oben!

Die Aktien von Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bessere EPS- und Verkaufsergebnisse als erwartet für das erste Quartal gemeldet hat. Das Unternehmen gab auch eine über den Schätzungen liegende EPS-Prognose für das zweite Quartal heraus und kündigte einen Rückkauf in Höhe von 50 Millionen Dollar an. Super Micro Computer Inc. bietet Hochleistungs-Servertechnologie-Dienstleistungen für Cloud ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



