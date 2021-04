Super League: UEFA bekommt Konkurrenz!

Was man wohl als das Äquivalent des 21. Jahrhunderts zu dem Schuss, der um die Welt ging, bezeichnen könnte, ist die Tatsache, dass 12 der größten Fußballvereine in Europa mit finanzieller Unterstützung von JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), sind aus der Union of European Football Associations (UEFA) ausgetreten, um die Super League zu gründen, einen Rivalen sowohl um die Treue der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung