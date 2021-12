Super, IBM!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Für die Aktie Ibm stehen per 04.12.2021, 11:45 Uhr 118.84 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Ibm zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ibm einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ibm jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ibm haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Ibm erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (155,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 30,71 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 118,84 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Ibm erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Ibm mit einem Wert von 12,41 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 147,6 , womit sich ein Abstand von 92 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

