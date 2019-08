Super-GAU für Finanzprodukte und -software: Der Johnson-Brexit / Der harte Brexit des neuen Premiers Boris Johnson wird die Finanzwirtschaft im Kern treffen

Frankfurt a.M./Magdeburg (ots) - Nach wie vor gilt London als derFinanzplatz Europas, 90 Prozent aller in Euro gehandelten Derivatewerden in der britischen Hauptstadt umgeschlagen. Mit dem neuenPremierminister Boris Johnson, der als Brexit-Hardliner gilt, wirdsich das ändern. "Mit dem Brexit steht die europäischeFinanzwirtschaft vor dem größten Umbruch seit Aufbau der EU. Diestrategischen, steuerlichen, rechtlichen und operativen Konsequenzenfür Finanzdienstleister wie Banken, Broker, Dealer und Versicherungensind immens und umso schwerwiegender, je schneller der Brexit nundurchgeführt wird", sagt René Lemme von valantic. Das weltweitoperierende Unternehmen entwickelt und vertreibt Lösungen für Bankenund die Finanzwirtschaft. In der Softwareindustrie gelten die sichstetig ändernden Bedingungen des EU-Ausstiegs ebenso alsproblematisch: Dutzende Softwarelösungen wie ERP-Systeme,CRM-Anwendungen oder Logistiksysteme mit Zolltariflisten müssenpünktlich angepasst werden.Automatisierung von FinanzprozessenMussten Finanzdienstleister dank sogenanntem "EU-Passporting"bisher keine eigenständigen Einheiten in anderen Mitgliedstaateneröffnen, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben, ist inZukunft die Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der EUeine rote Linie für bisher geltende Lizenzen. Britische undnordirische Unternehmen gelten dann als Anbieter aus Drittstaaten,umgekehrt auch Finanzdienstleister aus der EU, die ihre Produkte aufder Insel vertreiben möchten. "Eine Kompensation könnte nur durch dieGründung einer nationalen Tochtergesellschaft erfolgen, die diebritische Aufsichtsbehörde künftig regulieren würde. Außerdem kann eszu Eingriffen in Finanzsoftware für den Handel von Derivaten kommen,um die neuen Regelungen auch umsetzen zu können", ergänzt René Lemme.Produkte wie iQderivatives und iQbonds von valantic sind seit langemStandard in der Finanzwirtschaft und werden von zahlreichenGroßbanken zur Automatisierung der Finanzprozesse verwendet.Johnson-Brexit und die SchweizAuch an den Börsen köchelt derweil der Brexit: Der schwelendeStreit um die EU-Anerkennung der Schweizer Börse wird in Londonderweil genau beobachtet und gilt als Muster für die zukünftigeAnerkennung von Börsen außerhalb der europäischen Ländergruppe in derEU. Mit einem ungeregelten EU-Ausstieg stünde die Anerkennungbritischer Börsenplätze durch die EU auf dem Prüfstand. Sollte dasVereinigte Königreich Ende Oktober mit einem ratifiziertenScheidungsvertrag aus der EU austreten, gäbe es auch eineÜbergangsperiode, in der sich zunächst nichts an dem bisherigenEU-Pass-Modell ändert. Mit Boris Johnson und der nicht zu erwartendenZustimmung des britischen Parlaments droht der harte Brexit, der dieFinanzwirtschaft treffen wird. Für die Softwarehersteller wievalantic bedeutet es das Einspielen zahlreicher Updates, um ebensodynamisch wie die britische Politik agieren zu können.valantic Financial Services Automation ist ein Geschäftsbereichder globalen valantic-Gruppe (www.valantic.com), einem weltweitführenden Anbieter von Softwarelösungen in den Bereichen ElectronicTrading, Zahlungsverkehr und Transaktionen. valantic unterstützt mitstandardisierten und maßgeschneiderten Lösungen im BereichDigitalisierung, Open Banking, Automatisierung sowie Vereinfachungvon Geschäftsprozessen führende Banken und Finanzinstitute auf ihremWachstumskurs. Neben den Lösungen für Banken ist valantic aucherfahrener Berater und herstellerunabhängiger Implementierungspartnerfür die Finanzbranche. Seit über zwei Jahrzehnten begleitet dasUnternehmen Kunden wie Erste Bank, Santander, DZ Bank oder UniCreditGroup. Über 250 IT- und Finanzspezialisten sorgen von mehrerenStandorten aus für einen reibungslosen und persönlichen Service. Dievalantic-Gruppe gilt als federführend in der digitalen Transformationund zählt zu den führenden Digital Solutions-, Consulting- undSoftware-Gesellschaften mit über 800 Entwicklern und Beraternweltweit.Weitere Informationen:valantic Trading Solutions AG,Mittelstraße 10, 39114 Magdeburg, Internet: www.valantic.com,E-Mail: presse@ts.valantic.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: +49 611 97 31 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: valantic Trading Solutions AG, übermittelt durch news aktuell