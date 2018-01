Super Football-Sonntag: Der Super Bowl am 4. Februar 2018 erstmals live auf ProSieben - Halftime Show mit Justin Timberlake (FOTO)

Unterföhring (ots) -Noch 33 Tage bis zum Super Sunday: Erstmals überträgt ProSiebenden Super Bowl am 4. Februar 2018 ab 22:50 Uhr live aus dem U.S. BankStadium in Minneapolis / Minnesota. Allein in den USA werden über 110Millionen Zuschauer bei einem der größten Sportevents der Weltmitfiebern, wenn der AFC-Champion auf den NFC-Champion trifft.Titelverteidiger New England Patriots ist als top-gesetzes Team einheißer Super-Bowl-Kandidat. Für Quarterback-"Goat" (Greatest of allTime) Tom Brady wäre es der sechste Titel mit seinen Patrioten.Wer im 52. Super Bowl spielen wird, entscheidet sich ab Samstag,6. Januar 2018, in den NFL-Playoffs - live auf ProSieben undProSieben MAXX. In der AFC (American Football Conference) haben sichfolgende Teams qualifiziert: New England Patriots (5Super-Bowl-Siege), Pittsburgh Steelers (6), Jacksonville Jaguars,Kansas City Chiefs (1), Tennessee Titans und die Buffalo Bills. Inder NFC (National Football Conference) sind die Philadelphia Eagles,SB-Gastgeber Minnesota Vikings, die Los Angeles Rams (1), New OrleansSaints (1), Carolina Panthers (SB-Teilnehmer 2016) und die AtlantaFalcons (SB-Teilnehmer 2017) dabei. Übrigens: Noch nie konnte einTeam einen Heim-Super-Bowl gewinnen - Minnesota könnte das erste Teamsein, dem das gelingt - so sie es denn bis in den Super Bowl LIIschaffen.Meist gesehenes Live-Konzert: Justin Timberlake wird in diesemJahr das weltweite Super-Bowl-Publikum in der dreißigminütigenHalftime Show entertainen. Für Timberlake bereits sein dritterSuper-Bowl-Einsatz: Der 36-Jährige trat 2001 mit 'N Sync sowie 2004beim legendären Nipplegate mit Janet Jackson auf.Bereits ab 20:15 Uhr können Footballfans sich auf den Super Bowlim "Countdown" ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX einstimmen.Im Livestream können die Football-Fans den Super Bowl auf ran.de,der ran-App, auf prosieben.de sowie der Sender-App verfolgen. SuperBowl auf ran.de: Aktuelle Informationen und Clips rund um den SuperBowl und den Playoffs finden Fans unterhttp://www.ran.de/us-sport/nfl.Start NFL-Playoffs:Samstag, 6. Januar 201822:00 Uhr Tennessee Titans at Kansas City Chiefs auf ProSiebenMAXX1:55 Uhr Atlanta Falcons at Los Angeles Rams auf ProSiebenSonntag, 7. Januar 201818:30 Uhr Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars auf ProSieben MAXX22:25 Uhr Carolina Panthers at New Orleans Saints auf ProSieben52. Super Bowl am Sonntag, 4. Februar 2018 live:20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX22:50 Uhr Super Bowl live auf ProSiebenProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel:089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell