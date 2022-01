Super, Evonik Industries!

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Evonik Industries weist am 19.01.2022, 22:38 Uhr einen Kurs von 29.41 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Evonik Industries haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Evonik Industries liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 6 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evonik Industries vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 31,42 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (29,41 EUR) könnte die Aktie damit um 6,84 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Evonik Industries-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Evonik Industries mit einem Wert von 18,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,7 , womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Evonik Industries investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,98 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen Mehrertrag in Höhe von 1,29 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

