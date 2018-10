Super E10 wieder unter 1,50 Euro / Heizölnachfrage belastet Dieselpreis (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Leichte Entspannung an den Zapfsäulen: Super E10 verbilligte sichdiese Woche nach Angaben des ADAC im Vergleich zur Vorwoche um 1,9Cent auf durchschnittlich 1,494 Euro. Damit hat sich der Preis fürSuper E10 wieder von seinem Jahreshöchststand entfernt. Auch Dieselwurde günstiger, wenn auch in geringerem Maße. Für einen Litermussten Autofahrer 1,368 Euro bezahlen, 0,9 Cent weniger als in derVorwoche. Die Spanne zwischen beiden Kraftstoffsorten liegt nun nurnoch bei 12,6 Cent. Dafür verantwortlich ist vor allem diejahreszeitlich steigende Nachfrage nach Heizöl, die sich auf denDieselpreis auswirkt.Die niedrigeren Kraftstoffpreise verdanken die Autofahrerhauptsächlich einer Entspannung am Rohölmarkt. Ein Barrel der SorteBrent kostet derzeit nur noch rund 81 Dollar, das ist im Vergleichzur vergangenen Woche ein Rückgang von circa vier Dollar. Der Kursdes Euro blieb demgegenüber weitgehend stabil bei rund 1,15 Dollar.Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, die regelmäßigen Schwankungender Spritpreise im Tagesverlauf zu beachten. Laut Auswertung desClubs liegen die besten Zeiten zum Tanken zwischen 15 und 17 Uhrsowie 19 und 22 Uhr. Unterstützung bietet die Smartphone-App "ADACSpritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt esauch unter www.adac.de/tanken.