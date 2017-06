- Heidrick & Struggles wendet seine Superaccelerator-Tests auch2017 wieder auf die 500 höchstbewerteten Unternehmen der Welt an- 25 Organisationen erfüllen sämtliche Superaccelerator-Kriterien,11 davon sind Neuzugänge- 16 Unternehmen stammen aus den USA; 9 der Super-Beschleunigerkommen aus Asien, 5 davon aus China,- Super-Accelerator sind die leistungsstärksten, am schnellstenwachsenden großen Unternehmen der WeltChicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles(http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), einer der weltweitwichtigsten Anbieter in der Vermittlung von Führungskräften, Beratungin Führungsfragen und bei der Prägung von Unternehmenskulturen, hatheute seine Liste der "Super-Beschleuniger" unter den globalführenden Unternehmen für 2017 veröffentlicht, die ihre Konkurrenzdurch umgehendes und agiles Handeln übertreffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/520527/Heidrick_Struggles_Superaccelerator_Infographic.jpg"Diese 25 Superaccelerator-Unternehmen erzielen konsequent einüberlegenes Umsatzwachstum mit beeindruckender, nachhaltigerProfitabilität", erklärt Colin Price, Executive Vice President undGlobal Managing Partner, Leadership Consulting bei Heidrick &Struggles. "Nachhaltiger betrieblicher Erfolg in einer unsicheren,sich schnell verändernden Welt benötigt eine Akzeleration, dieFähigkeit, sich schneller anzupassen und einer neuen Richtungzuzuwenden als das Mitbewerberfeld".Price ist gemeinsam mit Heidrick & Struggles Leadership ConsultingPartner Sharon Toye Co-Autor des Titels Accelerating performance: Howto mobilize, execute, and transform with agility(http://bit.ly/1sJmKa3) (Leistung beschleunigen: Wie man mit Agilitätmobilisiert, ausführt und umwandelt), erstmalig vorgestellt imvergangenen Januar im schweizerischen Davos, wo alljährlich dasTreffen des Weltwirtschaftsforum (https://www.weforum.org/)stattfindet. Das Buch umfasst eine Auflistung der 23 ersten als"Super-Beschleuniger" identifizierten Unternehmen und fokussiert sichauf die Faktoren, die ihnen ermöglicht haben, sich schnell undentschlussfreudig zu bewegen und ihre Mitbewerber locker zuüberholen."Der Großteil des Unterschiedes im Wettbewerb basiert auf derFähigkeit eines Unternehmens, die Veränderungen in seinem Umfeld zuverstehen und zeitnah darauf zu reagieren", sagt Price. "Handlungenmüssen schnell und agil ausgeführt werden, um neue Wachstumsquellenzu nutzen und die Quellen vorhandener Wettbewerbsvorteile zu erhalten- mit anderen Worten, man muss angreifen und auch verteidigenkönnen".Die Liste der 25 "Super-Beschleuniger"-Unternehmen für 2017umfasst diesmal neben den 14 Namen, die es bereits im Vorjahr auf dieerste Liste der Superaccelerators 2016 geschafft haben, auch 11 neueEinträge, was unterstreicht, welche Führungsaufgabe mit derErreichung und Aufrechterhaltung eines hohen Leistungsniveauseinhergeht.Die Vereinigten Staaten dominieren die Superaccelerator-Liste mit16 Einträgen erneut. China kann 2017 mit fünf Super-Beschleunigern(davon vier in China, einer in Hongkong) einen Eintrag mehr als imVorjahr vorweisen. Insgesamt ist Asien mit neun Super-Beschleunigernvertreten; Europa diesjährig hingegen gar nicht.Beachtenswert ist, dass die Super-Beschleuniger aus einer Vielzahlvon Branchen stammen. "Wir sehen, da Kapital immer globaler, liquiderund informierter geworden ist, dass kreative Ideen und eine wendigeUmsetzung in den verschiedensten Märkten und Branchen Erfolg bringenkann", so Price.Die Super-Beschleuniger für 2017 (Ranking nachMarktkapitalisierung mit Stand zum 31. März 2017; die mit Sternchengekennzeichneten Unternehmen tauchten bereits erstmalig in der 2016Superaccelerators-Liste auf):1. Vereinigte Technologie*Apple Staaten2. Vereinigte Technologie*Alphabet Staaten3. China VerbrauchersegmentAlibaba GroupHoldings4. China Technologie*TencentHoldings5. Vereinigte Finanzdienstleistungen*Visa Inc. Staaten6. Vereinigte Kommunikationsbereich*Comcast StaatenCorporation7. Taiwan Technologie*TaiwanSemiconductorManufacturingCompany8. Vereinigte Gesundheitswesen/BiowissenschaftenUnited Health StaatenGroup9. China Finanzdienstleistungen*Ping AnInsurance(Group)Company ofChina10. Vereinigte Gesundheitswesen/BiowissenschaftenCelgene StaatenCorporation11. *The Vereinigte VerbrauchersegmentPriceline StaatenGroup Inc.12. Vereinigte Verbrauchersegment*Starbucks StaatenCorporation13. CVS Vereinigte Gesundheitswesen/BiowissenschaftenHealth StaatenCorporation14. * Indien Professional ServicesTataConsultancyServicesLimited15. Vereinigte Gesundheitswesen/Biowissenschaften*Biogen Inc. Staaten16. *HDFC Indien FinanzdienstleistungenBank Limited17. The Vereinigte FinanzdienstleistungenCharles StaatenSchwabCorporation18. Japan TechnologieKeyenceCorporation19. Sun Hongkong, ImmobilienHung Kai ChinaPropertiesLimited20. Vereinigte TechnologieVMware, Inc. Staaten21. China TechnologieNetEase, Inc.22. Vereinigte Technologie*Cognizant StaatenTechnologieSolutionsCorporation23. Vereinigte Gesundheitswesen/BiowissenschaftenMcKesson StaatenCorporation24. Vereinigte VerbrauchersegmentMonster StaatenBeverageCorporation25. Vereinigte Technologie*Cerner StaatenCorporationUm sich als Superaccelerator qualifizieren zu können, muss einUnternehmen vier Regeln, den sogenannten "Rules of 20" entsprechen.Für die Anwärter aus den 500 Unternehmen mit der weltweit höchstenMarktkapitalisierung gilt:- Sie müssen sich mit ihrem Umsatzwachstum in den oberen 20% bewegen,und zwar sowohl in den letzten drei als auch den letzten siebenJahren,- Sie dürfen nicht mehr als 20% ihres Wachstums auf nicht-organischeWeise (durch Akquisition) generiert haben,- Sie dürfen nicht mehr als 20% ihres Umsatzes mit der Regierungihres jeweiligen Heimatlands erwirtschaften (dies eliminiertstaatlich unterstützte Unternehmen),- Sie dürfen ihre Gewinnspanne im Zuge ihres Wachstums nicht um mehrals 20% im Verhältnis zum Umsatz gesenkt haben.Den von Price verfassten Artikel "What does it take to be a'superaccelerator'?" (Was zeichnet den 'Super-Accelerator' aus?), derunter anderem auch die ursprüngliche Aufstellung derSuper-Beschleuniger vom letzten Jahr enthält, können Sie hier(file://10.86.178.63/TempXE/hier) oder unter http://bit.ly/2qjH2qgabrufen. 