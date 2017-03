SuperTurbo Technologies - zuvor VanDyne SuperTurbo - stellt neuen Verwaltungsrat vor

Loveland, Colorado (ots/PRNewswire) - VanDyne SuperTurbo Inc. gibtdie Änderung des Firmennamens in SuperTurbo Technologies Inc.bekannt. Zudem hat das Unternehmen Dan Hancock, Frans Westenbrink undAndy Savarie in den Verwaltungsrat berufen."Mit der Änderung des Firmennamens und der Stärkung desVerwaltungsrates ist dies eine sehr interessante Phase für unserUnternehmen", sagte Mark Herbst, Präsident und CEO. "UnserVerwaltungsrat war noch nie besser besetzt und wir schätzen dieErfahrungen und Erkenntnisse, die Dan Hancock, Frans Westenbrink undAndy Savarie einbringen"Dan Hancock ist Präsident von DMH Consulting LLC. Dan Hancock warzuvor 43 Jahre lang bei General Motors in den BereichenAntriebsstrangtechnik und Management tätig. Zuletzt hatte erPositionen als Vizepräsident für Global Strategic Product Alliances,Vizepräsident für Global Powertrain Engineering, CEO bei Fiat-GMPowertrain und Präsident bei Allison Transmission inne. Er war 2014Präsident von SAE International und Mitglied der National Academy ofEngineering.Frans Westenbrink ist Vizepräsident und Geschäftsführer desBereichs Aftermarket, Power, Steam and Compressor (APSCS) beiWoodward Inc. Frans Westenbrink begann seine Laufbahn bei Woodward inEuropa, wo er für den europäischen Bereich Sales and Engineeringverantwortlich war, bevor er 1999 in die USA versetzt wurde. Bevor erseine derzeitige Rolle übernahm, war Frans Westenbrink verantwortlichfür die Geschäfte der GT-Kraftstoffeinspritzung von Woodward mit GEund Siemens. Frans Westenbrink besetzte in Woodwards GeschäftsbereichEngine Systems zudem andere betriebliche und technischeFührungsfunktionen.Andy Savarie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung imInvestmentbanking sowie im unternehmerischen Bereich. Andy Savariehat die Investmentbanking-Bereiche für den Automobilsektor bei MorganStanley, Banc of America Securities und Bear Stearns geleitet. Dortberiet er Kunden bei deutlich mehr als 100 Zusammenschlüssen undÜbernahmen sowie Finanzierungstransaktionen. Andy Savarie hat zudemvier Jahre als einer der Gründer und als Leiter der BereicheUnternehmensentwicklung und Strategie bei der Carbon MotorsCorporation verbracht, einem Automobilunternehmen der Frühphase.Über SuperTurbo Technologies, Inc.SuperTurbo Technologies Inc. spezialisiert sich auf Konstruktion,Entwicklung und Vermarktung von SuperTurbos(TM) für den globalenAutomobil- und Lkw-Markt. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen hatseinen Sitz in Loveland (Colorado) und ist führend in der Anwendungfortschrittlichster Turbo-Antriebstechnik. Mit dem proprietärenSuperTurbo-System kann man bei Motoren und Fahrzeugen erheblicheEmissionsreduzierungen erreichen, Kraftstoffersparnisse realisierenund die Gesamtleistung steigern Das Unternehmen hat zuvor eineZusammenarbeit mit Allison Transmission Inc. zur gemeinsamenEntwicklung eines Demonstrationsfahrzeugs angekündigt, welches denNutzen von Motorverlangsamung, effizienter Aufladung undTurbomischung in einem Zugfahrzeug der Klasse 8 maximiert. WeitereInformationen erhalten Sie unter http://vandynesuperturbo.com.Pressekontakt:Mark Herbst, mark.herbst@vandynesuperturbo.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/479417/SuperTurbo_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: SuperTurbo Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell