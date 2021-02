Sunworks: Ein neuer Anlauf ist nötig

Anfang Januar beendete die Aktie der Sunworks Inc. eine rund einmonatige Korrektur und ging in eine neue Aufwärtsbewegung über. Diese entwickelte sich ausgesprochen steil und führte am 26. Januar bei 29,37 US-Dollar zur Ausbildung eines neuen Allzeithochs. Es konnte allerdings nicht lange verteidigt werden.

