Sunworks: Der nächste Absturz steht an

Die Aktie der Sunworks Inc. bescherte den Zockern im September ein kurzes Glück. In einer steilen Aufwärtsbewegung vollzog die Aktie einen Anstieg über das Hoch vom 23. Juli bei 1,82 US-Dollar und stieg anschließend bis auf 8,30 US-Dollar an. Verteidigt werden konnte das Septemberhoch nicht einmal einen Tag.

Allein das zeigt, wie überhitzt und wie wenig belastbar der Anstieg war. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung