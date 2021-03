Sunworks: Wie lange hält die Kauflaune an?

Den gestrigen Handel beendete die Aktie der Sunworks Inc. mit einem kräftigen Plus von 14,01 Prozent und einem Schlusskurs von 15,01 US-Dollar. Mit diesem Anstieg löst sich der Wert weiter von seinem am 23. Februar bei 10,20 US-Dollar ausgebildeten Tief und auch vom kürzlich überschrittenen 50-Tagedurchnitt bei 13,56 US-Dollar.

So positiv dieser engagierte Auftritt der Bullen zum Wochenstart im ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung