Sunworks: Die Korrekturgefahr steigt

Zu Beginn des immer noch recht kurzen Börsenjahrs 2021 notierte die Aktie der Sunworks Inc. noch im Bereich der 5,00-US-Dollar-Marke. Von hier aus vollzog der Wert in den vergangenen drei Wochen eine ausgesprochen steile Rallye. Sie verläuft nahezu ohne Korrekturen und inzwischen steigt der Kurs nur noch senkrecht an.

Auch in dieser Woche ließen die Bullen nicht locker und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung