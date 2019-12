Sunward Intelligent Equipment: Müssen Sie jetzt handeln?

Sunward Intelligent Equipment weist am 02.12.2019, 14:18 Uhr einen Kurs von 5.53 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt.

Unsere Analysten haben Sunward Intelligent Equipment nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Sunward Intelligent Equipment schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,82 % und somit 0,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,11 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunward Intelligent Equipment liegt bei einem Wert von 12,99. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sunward Intelligent Equipment damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sunward Intelligent Equipment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Sunward Intelligent Equipment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.