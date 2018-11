Sunward Intelligent Equipment: Reicht das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sunward Intelligent Equipment, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 29.11.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 5,81 CNH.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sunward Intelligent Equipment entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,16 liegt Sunward Intelligent Equipment auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Machinery" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Sunward Intelligent Equipment-Aktie beträgt dieser aktuell 6,71 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,81 CNH) liegt damit deutlich darunter (-13,41 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sunward Intelligent Equipment somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (6 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,17 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sunward Intelligent Equipment-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Sunward Intelligent Equipment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Sunward Intelligent Equipment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Machinery"-Branche sind im Durchschnitt um -30,22 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +3,15 Prozent im Branchenvergleich für Sunward Intelligent Equipment bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -29,21 Prozent im letzten Jahr. Sunward Intelligent Equipment lag 2,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.