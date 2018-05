Suntech unterzeichnet Rahmenvereinbarung mit Voltalia für Lieferung von Solarmodulen

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd.("Suntech") meldete heute, dass Suntech und Voltalia eineRahmenvereinbarung für den Erwerb von Solarmodulen bis Juni 2019unterzeichnet haben. Voltalia wird so von leistungstarken Modulen fürdie Errichtung zukünftiger Solarkraftwerke profitieren, sowohl fürseine Kunden als auch für eigene, neue Kapazitäten.Voltalia wird dieses Übereinkommen für den Erwerb von Solarmodulennutzen, die für das erste Solaprojekt des Unternehmens in Afrikabenötigt werden. Hierbei handelt es sich um das 32 MW RâSolar-Projekt in Ägypten.Suntech ist ein weltweit führender Hersteller von Solarmodulen.Das chinesische Unternehmen, das 2001 gegründet wurde, ist in über 80Ländern vertreten."Wir freuen uns, im Rahmen dieser großvolumigen RahmenvereinbarungZugang zu qualitativ hochwertigen Produkten zu wettbewerbsfähigenPreisen zu haben. Sowohl Voltalia als auch seine Kunden werden davonprofitieren", so Sébastien Clerc, CEO von Voltalia."Während der letzten Jahre konnten wir eine intensive Beziehung zuVoltalia aufbauen, ein aufsteigender, internationaler Akteur auf demGebiet der erneuerbaren Energie. Von dieser Vereinbarung versprechenwir uns, auch weiterhin gemeinsam mit Voltalia an zukünftigenSolarprojekten zu arbeiten", erklärte He Shuangquan, Präsident vonSuntech.Pressekontakt:Ling Cao+86-510-8531-8656lcao@suntech-power.comOriginal-Content von: Wuxi Suntech Power Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell