Suntech und Enerray unterzeichnen Vertrag für Modullieferung nach Ägypten

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd.("Suntech") gab heute bekannt, dass Enerray S.p.A und Suntech einenVertrag für die Lieferung von Modulen nach Ägypten unterzeichnethaben.Enerray ist ein führendes Solarenergieunternehmen, dasindustrielle und großangelegte Photovoltaiksysteme, derenGeschäftsbereiche sich innerhalb Europas, im Nahen Osten,verschiedenen Regionen Afrikas, Latein Amerika und Südostasienbefinden, konzipiert, konstruiert und verwaltet. "Die Zusammenarbeitmit Suntech ist eine große Ehre für Enneray, ein Unternehmen, mit demwir bereits in der Vergangenheit zusammenarbeiten durften, als deritalienische Solarmarkt noch in den Kinderschuhen steckte. JedesModul, das wir für die Errichtung unserer Anlagen verwenden, ist mitSorgsamkeit und Hinblick auf den Weltmarkt gewählt. BewährtePartnerschaften mit Qualitätsanbietern wie Suntech erweisen sich alsnützlich und beabsichtigen ein optimales Zusammenspiel von Qualität,Verlässlichkeit des Unternehmens und anfallenden Kostenaufrechtzuerhalten. Enerray übt seine Rolle als Bauunternehmer,Sponsor, EPC- und O&M-Auftragnehmer in Benban mit Stolz aus. Aufdiese Weise kann nachhaltiges Wachstum für die gesamte Regiongarantiert werden. Wir sehen großes Potenzial in dem Gebiet undinvestieren beachtliche Summen", erläutert Herr Andrea Venezia, CEOvon Enerray S.p.A. Dies ist die erste Kooperation zwischen Enerrayund Suntech. Das Projekt befindet sich in Assuan, Ägypten.Voraussichtlich wird die Gesamtmenge von STP330-24/vfw(1500V)-Modulenbis Ende des dritten Quartals zum Standort geliefert werden."Während der vergangenen Jahre hat sich der ägyptische PV-Marktdank ausgezeichneter Investitionsbedingungen, ausreichend Sonnenlichtund angemessener Unterstützung seitens der Regierung rapideentwickelt. Damit der steigenden Nachfrage nach Elektrizitätnachgekommen werden kann, wird die Stromversorgung bis 2025 zu 42%mit erneuerbarer Energie erfolgen", so Herr Shuangquan He, Präsidentvon Suntech. "Wir sind hocherfreut über unsere Kooperation mitEnerray S.p.A und sehen einer vertieften, gestärkten Zusammenarbeitin der Zukunft mit Zuversicht entgegen. Während der vergangenen 18Jahre konnten wir große Fortschritte im Bereich derProdukttechnologie erreichen und haben uns einen Namen auf demPV-Markt gemacht. Suntech bietet eine branchenführendeProduktgewährleistung über 12 Jahre und eine lineareLeistungsgarantie für 25 Jahre, die durch Munich Re, eine derweltweit führenden Rückversicherungsgesellschaften, rückversichertist. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, die Liste globalerGeschäftsbeziehungen auf der Basis einer langen, stabilenPartnerschaft zu erweitern. Suntech bleibt seiner ursprünglichenAbsicht treu und scheut keinerlei Mühe, jeden Winkel der Erde mitSolarenergie zu versorgen."