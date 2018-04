Suntech stellt seine intelligenten Solarmodule auf der Green Power 2018 in Polen vor

Poznan, Polen (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd.("Suntech") gab heute bekannt, man werde seine intelligentenSolarmodule auf der Green Power 2018 in Polen vorstellen.Green Power ist eine Fachmesse für neue Energiebranchen. Auf ihrtreffen sich Vertreter aller Sektoren für erneuerbare Energien (RES),sie bietet eine hervorragende Gelegenheit, mehr über Markttrends zuerfahren und sucht nach Herausforderungen und Möglichkeiten imBereich neuer Energien.Die Solaredge und Maxim Smart Module, die Suntech auf der GreenPower 2018 vorstellt, verwenden eine integrierte J-box. Im Vergleichmit der herkömmlichen J-box optimiert die intelligente J-box miteingebautem IC (integriertem Schaltkreis) die Ausgangsleistung. Einenintelligenten IC kann man als Shuntimpedanz beiAbschattungsbedingungen ansehen, um den Stromverlust durchStromungleichgewicht zu reduzieren. Eingebaute intelligenteZelloptimierungs-IC vermeiden negative Folgen aller Art vonUngleichgewicht innerhalb eines Panels, die durch Abschattung,Verschmutzung, Alterung, ungünstige Hausausrichtung usw. verursachtwerden. Klassenbeste Abschattungstoleranz durch MPPT an einzelnenZellsträngen führt zur Maximierung der Energieausbeute sowie zurBeseitigung von Hotspots und sie minimiert dadurch den Panelabbau.Unter schattigen Bedingungen können intelligente Module den Stromerhöhen und die Spannung verringern, wodurch die Gesamtleistung um 30% steigt. 20 % engere Reihenteilung bei gleicher Energieerzeugung proPanel kann die Leistungsabgabe effektiv erhöhen und sie ermöglicht 3% mehr Energieabgabe pro Panel bei gleicher Reihenteilung alsherkömmliche Module.Polen ist in den letzten Jahren einer der aufstrebenden FV-Märktein Europa. Der Anteil erneuerbarer Energien beträgt in Polen derzeitnur 10 %. Das Ziel der EU, bis 2020 über 20 % erneuerbare Energien zuverfügen, ist noch in weiter Ferne. Einerseits plant Polen, mitUnterstützung der Regierung, die installierte FV-Kapazität in dennächsten vier Jahren um das 10-fache zu erhöhen. Daher bietet derFV-Markt in Polen erheblichen Raum für Entwicklungsförderung. Auf deranderen Seite bietet Polen spezielle regierungsseitige Unterstützungim FV-Markt für den Wohnbereich an, sodass Suntech Interesse hat,größere Ressourcen in diesem Bereich in Polen einzusetzen. Wo dieSonne scheint, ist auch Suntech vor Ort. In Übereinstimmung mitunserer ursprünglichen Absicht erhellen wir das wunderbare Leben derMenschen mit grüner Energie.Pressekontakt:Ling Cao86-510-8531-8656lcao@suntech-power.comOriginal-Content von: Wuxi Suntech Power Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell