Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Suntech, ein weltweit führender Hersteller vonleistungsstarken Photovoltaikprodukten, gab heute bekannt, sämtliche bifazialePV-Module für das "wegweisende" Solar-plus-Speicher-Photovoltaikprojekt inGroßbritannien bereitgestellt zu haben. Das Projekt soll auch das erste inGroßbritannien sein, bei dem Einzelachsen-Tracker und bifaziale Module zumEinsatz kommen.GRIDSERVE, ein britischer Entwickler erneuerbarer Energien, stellte diese"bahnbrechende" Solar-plus-Speicher-Hybridfarm in York fertig. In diesem34,7-MW-Solarpark kommen bifaziale Module und Einzelachsen-Tracker zum Einsatz,was eine Neuheit für den britischen Solarmarkt sowie vermutlich die weltweitnördlichste Kombination dieser beiden hochmodernen Technologien ist. Darüberhinaus bieten die bifazialen Module und Tracker vor Ort verschiedeneEinnahmequellen, um auch ohne Fördermittel finanzierbar zu bleiben. DiesenEinnahmequellen, die auf der Kombination bifazialer Module, Tracker undBatteriespeicher beruhen, ist es letztlich zu verdanken, dass das Projekt auchohne Fördermittel vorangebracht werden konnte.Toddington Harper, Chief Executive bei GRIDSERVE, zufolge, veranschaulichensubventionsfreie Projekte wie dieses, dass Großbritannien in der Lage ist, seineVerpflichtungen zur Erreichung der Netto-Null-Emission "lange vor 2050" zuerfüllen. "Wir haben das Solarmodell gänzlich überdacht, um seinen Wert zumaximieren. Wir konnten zeigen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, Projektewie dieses zu realisieren. Um auf diesen Erfolg aufzubauen, möchten wir nunPartnerschaften mit weiteren Landbesitzern und Entwicklern eingehen sowieProjektrechte erwerben", erklärte er.Vincent Cao, Vizepräsident von Suntech, erklärte, dass Suntech in denvergangenen 19 Jahren stets danach strebte, hochwertige und kostengünstigePV-Produkte auf den Markt zu bringen. "Wir werden unsere Arbeit mit wertvollenPartnern wie GRIDSERVE fortsetzen und sämtlichen unserer Kunden uneingeschränktzuverlässige Produkte liefern."Über 90.000 von Suntech bereitgestellte bifaziale PV-Module sind vor Ort für dieEnergieerzeugung verantwortlich. Dabei kommen von Nextracker gelieferteEinzelachsen-Tracker zum Einsatz, um das Erzeugungsportfolio der Solarfarmumzustellen.Informationen zu SUNTECH:Suntech, das 2001 gegründet wurde, hat über 21 GW-Photovoltaik-Module an mehrals 90 Länder geliefert. Als führender Photovoltaik-Hersteller konzentrieren wiruns auf die Forschung und Produktion von kristallinen Silizium-Solarzellen und-Modulen. Wir widmen uns der Verbesserung von Fertigungstechniken undF&E-Technologien, um unseren Kunden die höchste Zuverlässigkeit und Qualität zubieten.