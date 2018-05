Suntech erhält als einziger PV-Modul-Hersteller Einladung zu Treffen mit chinesischem Ministerpräsidenten Li Keqiang in Japan

Tokio (ots/PRNewswire) -Suntech Power Japan Corp. ("STPJ"), eine 100%igeTochtergesellschaft von SFCE und Wuxi Suntech, gibt heute bekannt,dass das Unternehmen als einziger PV-Modul-Hersteller vomchinesischen Premierminister Li Keqiang während seines Besuchs inJapan empfangen wurde.Der chinesische Ministerpräsident war am 8. Mai nach einer Pausevon 8 Jahren am 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags überFrieden und Freundschaft zwischen den beiden Ländern nach Japangereist. China und Japan unterstützen mit gemeinsamen Anstrengungenbeider Seiten die Förderung einer langfristigen, gesunden Entwicklungder bilateralen Beziehungen und kontinuierlichen Zusammenarbeit indiversen Bereichen. Ministerpräsident Li hatte Unterredungen mit demjapanischen Premierminister Shinzo Abe und traf sich mit demjapanischen Kaiser Akihito. Im Rahmen seines Besuchs wohnteMinisterpräsident Li auch den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag desFriedens- und Freundschaftsvertrags zwischen Japan und derVolksrepublik China bei und nahm an den Spitzengesprächen beimDreiergipfel China-Japan-Südkorea teil.Nach seiner langen Anreise von Indonesien aus war PremierministerLi Keqiang bestrebt, sich direkt mit den Vertretern chinesischerUnternehmen, in Japan lebenden Chinesen, Austauschstudenten und denchinesischen Botschaftern zu treffen. STPJ erhielt dabei als einzigerPV-Modul-Hersteller die Einladung zu einem Treffen mitMinisterpräsident Li in Japan. Premierminister Li würdigte den Erfolgchinesischer Unternehmen in Japan und ihren Beitrag zu denbilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen.Am 10. Mai war Zeight Gao, der President von STPJ und VP von WuxiSuntech, dann zur Teilnahme an der Feier zum 40. Jahrestag desFriedens- und Freundschaftsvertrags zwischen Japan und derVolksrepublik China eingeladen. Wie aus den Reden vonMinisterpräsident Li und Premierminister Shinzo Abe hervorgeht, istpotenziell weiteres Wirtschaftswachstum zwischen den beiden Ländernzu erwarten.Das chinesische Unternehmen produziert mehr als 50% der PV-Moduleauf dem japanischen Markt, was Suntech zu einer echten Erfolgsstoryfür chinesische Fertigung macht. Suntech hatte im Jahre 2006 MSKübernommen, ein in Japan ansässiges Photovoltaik-Unternehmen im Wertvon 300 Mio. USD, und in Suntech Power Japan Corp (STPJ) umbenannt.Die Suntech Power Japan Corp konnte im vergangenen Jahr ihr50-jähriges Bestehen als eines der traditionsreichsten chinesischenUnternehmen in Japan feiern. STPJ beschäftigt 100 Mitarbeiter, 95%der Belegschaft sind lokal. Das Unternehmen hat in Japan beiInvestitionen in Großkraftwerke (Investment in Power Generation,IPP), Modulvertrieb, PV-Systemen für Wohngebäude, O&M,Überwachungssystemen und Energiespeicherlösungen große Fortschritteerzielt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/690570/Suntech_Power_Japan_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/690571/Suntech_Power_Japan_Group.jpgPressekontakt:Ling Cao86-8531-8656Original-Content von: Suntech Power Japan Corp., übermittelt durch news aktuell