Vermächtnis, Tradition und Innovation: Die Sinfonie der EnergieRotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Moerdijk ist eine dergrößten petrochemischen Produktionsanlagen in Europa und der MoerdijkSolar Park ist einer der größten Solarparks in den Niederlanden. DieModule in diesem Park wurden durch den führendenSolar-EPC-Auftragnehmer Biosar Energy (UK) Limited, ein Unternehmender AKTOR Group, installiert. Im Laufe der über 12 Jahre währendenerfolgreichen Zusammenarbeit mit Suntech hat Biosar PV-Kraftwerke imBereich mehrerer Gigawatt konzipiert, beschafft, konstruiert undbetrieben, darunter einige der Maßstäbe setzenden Anlagen in derBranche, beispielsweise diejenige in Moerdijk. Der Moerdijk SolarPark ist mit 76.000 hocheffizienten, monokristallinenHalbzellen-Solarmodulen ausgestattet, die von Suntech geliefertwurden. Suntechs führende technologischen Solarmodule sind im letztenSeptember im Hafen von Rotterdam eingetroffen und erzeugen jetzt rund27 Megawatt Spitzenkapazität für den Moerdijk Solar Park von Shell,was dem Energieverbrauch von 9.000 niederländischen Haushaltenentspricht. Wie berichtet wird, zeigen alle Solarmodule im Solar Parkhervorragende Leistungen in Bezug auf Schaltkreisoptimierung undinterne Verlustreduzierung. Dies wird auf das konsequente Strebennach höchster Qualität durch das Unternehmen zurückgeführt, nachdessen Vorgaben alle hergestellten Module mehrfache strenge Prüfungendurchlaufen, um die konstante und sichere Leistung später vor Ortabzusichern.Als führende Marke im Sektor erneuerbare Energie wurde Suntech vonShell (SNE) und Biosar Energy (UK) Limited, beides Branchengrößen aufihren Gebieten, ausgewählt. Geleitet von seinerUnternehmensphilosophie des "kundenorientierten" Managements hatSuntech ein ausgeklügeltes Management umgesetzt, um seine Kundenbesser unterstützen zu können. Während man im Fertigungsbereich durchunverzügliche Umsetzung von Maßnahmen schnell auf dieKundenanforderungen reagiert, genießt Suntech gleichzeitig einenausgezeichneten Ruf für seinen Kundendienst und seineZuverlässigkeit. Mit dieser Schwerpunktlegung auf dieKundenzufriedenheit hat Suntech eine Brücke der Kommunikationzwischen Kunden und Unternehmen etabliert und Kundendienstzentren aufder ganzen Welt aufgebaut, um das Unternehmen und seine Kunden näherzusammenzubringen.Ein neues Zusammenspiel in Suntechs kommerzieller Produktpalette,Solar Civilization, kann als Energiewende betrachtet werden, derenFokus auf einem nachhaltigen Lebensumfeld liegt und die sich durchKooperationen wie jene beim PV-Kraftwerk Moerdijk von Shell bewiesenhat. Ausgehend von seiner führenden Position in der internationalenEnergiebranche fördert Shell aktiv die Energietransformation undsetzt Beispiele dafür, wie traditionelle Energieunternehmen dieSolarenergie unterstützen könnten, um das Kohlendioxid-Problem in derindustriellen Produktion anzugehen.Suntech ist die erste Solarmodul-Photovoltaik-Marke, die vonBiosar und Shell als vertrauenswürdiger Anbieter ausgewählt wurde.Suntech ist davon überzeugt, dass die nahtlose Zusammenarbeitzwischen Shell, Biosar und Suntech das Fundament für weitere Erfolgegesetzt hat. In Moerdijk war zu erkennen, wie das Zusammenspielzwischen traditioneller Energie und neuer Energie funktioniert, soals ob eine Sinfonie der Energie gemeinsam aufgeführt wird. DiesesVermächtnis könnte über weiteres Wachstum und Innovationenfortgesetzt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/836976/Suntech_Moerdijk_Solar_Park.jpgPressekontakt:Truman+86-13585097646Original-Content von: Suntech Power Japan Corp., übermittelt durch news aktuell