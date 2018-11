Sunstone Technology Ventures und Govtech Fund kündigen Partnerschaft an

Führender europäischer Frühphasen-Venture-Fonds und erster reinauf Technologie im öffentlichen Sektor ausgerichteter Venture-Fondsmit zusammen über 450 Mio. Euro an verwaltetem Kapital werden bei derAnbahnung von Deals, Review und Investment in ganz Europazusammenarbeiten.San Francisco (ots/PRNewswire) - Sunstone Technology Ventures(http://tech.sunstone.eu/) und Govtech Fund (http://govtechfund.com/)kündigten heute ihre erste Partnerschaft zur Zusammenarbeit bei derAnbahnung von Deals sowie Review und Investment in ganz Europa an.Sunstone Technology zählt zu den aktivstenVenture-Capital-Gesellschaften für Frühphasenfinanzierung in Europa.Die Firma unterhält Büros in Kopenhagen - Dänemark, Paris -Frankreich und Berlin - Deutschland und investiert mitSeed-Finanzierungen und Series A-Runden europaweit inTechnologieunternehmen. Das 2007 gegründete Sunstone hat mittlerweilemehr als 80 außergewöhnliche Gründerteams über den gesamtenSoftwarestack hinweg und in verschiedenen Branchen unterstützt. Zuden Investitionen gehören Prezi (https://prezi.com/) (USA/Ungarn),Neo4j (https://neo4j.com/) (USA/Schweden), Boozt(https://www.booztfashion.com/) (Schweden), GetYourGuide(https://www.getyourguide.com/) (Deutschland), Peakon (Dänemark),Natural Cycles (https://www.naturalcycles.com/en) (Schweden),Seriously (https://www.seriously.com/) (USA/Finnland), Tink(https://tink.com/) (Schweden), Lillydoo (https://www.lillydoo.com/)(Deutschland), Travelperk (https://www.travelperk.com/) (Spanien),Exporo (https://exporo.de/) (Deutschland), Aire (http://aire.io/)(Großbritannien), Taster (https://www.taster.com/) (Frankreich) undsource{d} (Spanien).Der 2014 aufgelegte Govtech Fund hat aus seinen ersten beidenEarly-Stage-Fonds in bisher 19 Govtech-Start-ups investiert, die sichauf eine Vielzahl von Aufgabenfeldern im öffentlichen Sektorkonzentrieren, darunter die Bereiche Pflegeunterbringung,Rechtsdurchsetzung, Parken, Ausgabe von Kommunalanleihen,Beschaffung, Lebensmittelsicherheit, und Renten, um hier nur einigeBeispiele anzuführen. Die Unternehmen im Portfolio(http://govtechfund.com/portfolio/) des Govtech Fund haben mehr als300 Millionen Dollar Gesamtkapital von führenden Risikokapitalgebernwie First Round Capital, Lowercase Capital, General Catalyst, BezosExpeditions, Khosla Ventures, Jim Breyer und anderen erhalten. DerGovtech Fund hat ein echtes Ökosystem mit mehr als 20.000geschäftlichen Bindungen zu staatlichen Behörden geschaffen, waseinigen Start-ups im Portfolio ein monatliches Wachstum imzweistelligen Bereich beschert hat."Wir haben eine Vielzahl von Venture-Investoren in Betrachtgezogen, und unser Ziel war es, mit dem Spitzenreiter imGovtech-Markt zusammenzuarbeiten", erklärt Jimmy Fussing Nielsen,Managing Partner Sunstone Technology Ventures. "Der Govtech Fund istder erste Fonds, der sich ausschließlich auf Start-ups fürTechnologie im öffentlichen Sektor konzentriert und er hat esgeschafft, seit seinem Start im Jahre 2014 ein enormes Ökosystem mit19 führenden Govtech-Start-ups aufzubauen, die für mehr als 20.000Behörden im öffentlichen Sektor tätig sind"."Staatliche Stellen geben weltweit jährlich über 400 MilliardenDollar für GovTech-Lösungen aus", sagt Ron Bouganim, Gründer undManaging Partner von Govtech Fund. "Es gibt eine ganz neue spannendeglobale Welle von Start-ups, die sich die neu auf den Markt kommendenCloud-, Software-as-a-Service- und Mobiltechnologien zunutze machenund damit Wachstumsraten erzielen, die Venture-Capital-Backingverantwortbar machen, und die sich besonders auf die Modernisierungder Abläufe im öffentlichen Sektor konzentrieren. Wir freuen unssehr, bei unseren europäischen Initiativen mit Sunstonezusammenzuarbeiten".Logo -https://mma.prnewswire.com/media/778203/GovtechFund_Logo.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/778284/Sunstone_logo_Logo.jpgPressekontakt:Emily Webbemily@bamcommunications.biz1-858-729-8483Original-Content von: Govtech Fund, übermittelt durch news aktuell