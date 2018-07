Sunstone Hotel Investors: Was ist jetzt zu tun!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sunstone Hotel Investors. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 16,49 USD.Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sunstone Hotel Investors entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sunstone Hotel Investors liegt mit einem Wert von 29,66 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Real Estate" von 112,14. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

