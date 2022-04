Sunshine Biopharma-Aktie: Niedriger Handel nach Aktienangebot!

Fakten! Die Aktien von Sunshine Biopharma Inc (NASDAQ:SBFM) werden am Freitagmorgen niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen ein Aktienangebot angekündigt hat. Sunshine Biopharma plant, insgesamt 7.207.208 Stammaktien auf Wiederverkaufsbasis anzubieten. Sunshine Biopharma ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von onkologischen und antiviralen Medikamenten konzentriert. Was geschah? Die Aktie hat in dieser Woche das Interesse von Kleinanlegern… Hier weiterlesen