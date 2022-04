Sunshine Biopharma-Aktie: Durchbruch in Krebstherapie!

Die auf Onkologie und antivirale Medikamente spezialisierte Sunshine Biopharma Inc (NASDAQ:SBFM) hat bekannt gegeben, dass zwei ihrer neu entwickelten mRNA-Moleküle Krebszellen, die in Kultur gezüchtet wurden, wirksam zerstören können.

Die Zytotoxizitätstests wurden an verschiedenen Krebszellen durchgeführt, darunter multiresistente Brustkrebszellen, Adenokarzinomzellen der Eierstöcke und Bauchspeicheldrüsenkrebszellen. Toxizitätsstudien mit nicht transformierten (normalen) menschlichen Zellen (HMEC-Zellen) zeigten, dass diese mRNA-Moleküle nur geringe oder gar keine zytotoxischen



