Sunrun: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Sunrun-Schlusskurs wurde am 17.08.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 12,97 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Sunrun sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 8 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Sunrun. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 13,43 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 3,54 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 12,97 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sunrun liegt mit einem Wert von 16,06 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 70 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Renewable Energy" von 54,27. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Sunrun beläuft sich mittlerweile auf 9,22 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12,97 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +40,67 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,22 USD. Somit ist die Aktie mit -8,79 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".