Sunrun Aktie: Das wird nichts mehr!

Per 15.01.2022, 14:20 Uhr wird für die Aktie Sunrun am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 31.81 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Unser Analystenteam hat Sunrun auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sunrun erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 55,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -100,67 Prozent im Branchenvergleich für Sunrun bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 61,66 Prozent im letzten Jahr. Sunrun lag 107,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1712,5 ist die Aktie von Sunrun auf Basis der heutigen Notierungen 3364 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (49,44) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sunrun. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.