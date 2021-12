Sunrun Aktie: Der ganz große Wurf!

Am 08.12.2021, 01:39 Uhr notiert die Aktie Sunrun an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 39.95 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Wie Sunrun derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Sunrun-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 19 Buy, 1 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Sunrun-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 82,56 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 106,66 Prozent erzielen, da sie derzeit 39,95 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 1712,5 liegt Sunrun über dem Branchendurchschnitt (3316 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 50,13 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sunrun wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Sunrun auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

