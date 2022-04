Sunrun-Aktie: Wer freut sich hier?

Sunrun, Inc (NASDAQ:RUN) sprang am Mittwochmorgen gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag um über 7 % in die Höhe, bevor es durch den anhaltenden Abwärtsdruck an den allgemeinen Märkten zerschlagen wurde, wo der S&P 500 um über 1 % zulegte, bevor er von seinem Tageshoch fiel. Überblick Sunrun hat die letzten drei Handelstage damit verbracht, einen Rückgang von 42% zu konsolidieren,… Hier weiterlesen