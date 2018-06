Sunrise refinanziert ausstehende Anleihe

Zürich (awp) - Sunrise refinanziert eine ausstehende Anleihe. Die bestehende 500-Millionen-Anleihe mit einem Zinssatz von 2,125 Prozent werde durch eine neue Anleihe in gleicher Höhe abgelöst, teilte der Telekomkonzern am Freitag in einem Communiqué mit. Konkret will Sunrise die bisherige 910-Millionen-Anleihe um 500 Millionen auf 1,41 Milliarden Franken aufstocken.

Dadurch würden die Finanzierungskosten gesenkt, hiess es weiter. Die Laufzeit der neuen Anleihe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten