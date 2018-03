Sunrise angeblich in Gesprächen mit Liberty Global über Joint Venture mit UPC

Zürich (awp) - Der Schweizer Telekommarkt könnte vor weiteren Umbrüchen stehen. Das Telekomunternehmen Sunrise ist gemäss einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg mit der UPC-Besitzerin Liberty Global in Gesprächen über eine mögliche Zusammenlegung der Geschäfte in der Schweiz. Über eine Zusammengehen von Liberty und Sunrise war bereits früher spekuliert worden. Bei Sunrise war am Dienstagnachmittag niemand für eine Stellungnahme gegenüber AWP erreichbar.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten