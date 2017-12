Sunrise-Aktie lockt mit attraktiver Dividendenrendite!

Liebe Leser,

das 1. Halbjahr verlief für Sunrise positiv. Das operative Ergebnis verbesserte sich trotz rückläufiger Umsätze (-3,6%) um 1%. Der Umsatzdruck resultierte neben dem rückläufigen Festnetzgeschäft und dem Trend von Prepaidzu Postpaidtarifen auch aus den rückläufigen Roamingeinnahmen und wegfallenden Mobilterminierungsgebühren. Letztere konnten Anbieter für die Weiterleitung von Anrufen in andere Netze erheben. Die Gewinnverbesserung ging dabei nicht auf Einsparungen, sondern auf eine positive operative Entwicklung zurück.

Auch bei den Abokunden ging es bergauf

Das neue Angebot One, bei dem Kunden Internet, TV, Mobilfunk und Festnetz unbegrenzt zum Fixpreis nutzen können, wird gut angenommen. Mit One erzielt Sunrise im Schnitt einen höheren Umsatz je Kunden. Auch bei den Abokunden ging es bergauf: Mobilfunk (+7%), Internet (+11%) und TV (+27%). Nachdem Verkauf des Großteils der Mobilfunkmasten für 500 Mio SFr und der bisherigen Geschäftsentwicklung wurde die Jahresprognose für das operative Ergebnis leicht angehoben.

An der Umsatzprognose (1,82 bis 1,86 Mrd SFr) und den Investitionsplänen (255 bis 295 Mio SFr) wird festgehalten. Die Sondereinnahmen aus dem Mastenverkauf werden genutzt, um die Verschuldung abzubauen und die Dividenden zu erhöhen. Das Management hat eine Dividende in Höhe von 3,9 bis 4,1 SFr je Aktie in Aussicht gestellt. Die Dividendenrendite ist attraktiv. Aber ob sie angesichts der rückläufigen Umsätze auch nachhaltig ist, scheint fraglich.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.