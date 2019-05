Sunresin New Materials: Wohin geht die Reise?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sunresin New Materials, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.05.2019, 00:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 30,24 CNY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sunresin New Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sunresin New Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,49 Prozent liegt Sunresin New Materials 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,66. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Sunresin New Materials für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Sunresin New Materials für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Sunresin New Materials insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sunresin New Materials liegt mit einem Wert von 30,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 94 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 518,54. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".