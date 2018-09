Sunpreme geht Partnerschaft mit Honeywell Process Solutions ein, um kommerziellen und industriellen Kunden umfassende Energielösungen anzubieten

Weitere Suchergebnisse zu "Honeywell":

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Sunpreme, Inc., einUnternehmen für solare Photovoltaik mit Sitz in den USA, dasfortschrittliche Photovoltaik-Solarmodule entwirft und herstellt, gabdie Gründung eines strategischen Bündnisses mit Honeywell ProcessSolutions (HPS) bekannt, um intelligente bifaciale Sunpreme-Modulemit intelligenten Konnektivitätsangeboten von HPS für kommerzielleund industrielle Installationen zu integrieren.Die intelligenten, bifacialen (zweiseitigen) Solarmodule vonSunpreme bieten sowohl eine hohe Leistung als auch eine hoheEnergieausbeute, was für alle Anwendungen mit beschränktemPlatzangebot von entscheidender Bedeutung ist. Sie werden mitHoneywells Hardware- und Software-Angeboten für dasSolarkraftwerk-Management gekoppelt werden, um kommerziellen undindustriellen Kunden über die Projektlaufzeit noch höhere Erträge ausihrer Investition zu bieten."Wir freuen uns, mit einem Unternehmen von Weltklasse wieHoneywell eine Partnerschaft auf solch einer strategischen Ebene zuschließen", so Dr. Ashok Sinha, Vorsitzender und CEO von Sunpreme."Dieses Bündnis macht uns fit für eine glänzende kollaborativeZukunft, in der wir den schnell wachsenden globalen kommerziellen undindustriellen 25-Milliarden-Dollar-Markt bedienen werden."Eren Ergin, General Manager von Honeywell Process Solutions, sagte"Unsere Mission ist, Lösungen für erneuerbare Energien zu liefern,unter Verwendung von hochentwickelten Hardware- undSoftwaretechnologien zur Maximierung von Anlagenperformance undProduktivität über den gesamten Projektlebenszyklus. Sunpreme ist einidealer Partner, weil das Unternehmen eines der leistungsstärkstenModule der Branche anbietet.""Das Hinzufügen der umfassenden Funktionen für dasAnlagenmanagement von Honeywell Process Solutions zu bestehenden undzukünftigen Installationen aus Sunpreme-Modulen wird die Vorteile fürunsere Kunden maximieren", kommentierte Dr. Moris Kori, ChiefStrategy Officer bei Sunpreme.Informationen zu Sunpreme:Sunpreme ist ein 2010 gegründetes, führendes Unternehmen fürsolare Photovoltaik (PV) mit Sitz im Silicon Valley (USA). DasUnternehmen bietet integrierte Energielösungen mit intelligenten,bifacialen Doppelglas-Modulen an. In die Solarplatten ist Sunpremesproprietäre Hybridzelltechnologie (Hybrid Cell Technology, HCT)integriert. Sunpreme befindet sich unter den Top 3 der Modul-Anbieterund erhielt im Jahr 2018 den Frost & Sullivan Award für"Produktinnovation, ständige Verbesserung und starke Führung".Sunpreme-Module wurden in 28 Ländern in der ganzen Weltbereitgestellt.