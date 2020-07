Sunport Power optimiert das flexible Modul S6 für den wachsenden GIPV-Markt

Wuxi (ots/PRNewswire) - Sunport Power, der weltweit erste MWT PV-Modulhersteller auf GW-Ebene, kündigte kürzlich die Optimierung seines flexiblen Modulprodukts S6 für den wachsenden GIPV-Markt an.Das S6 wurde 2018 eingeführt und ging später erfolgreich in die Pilotproduktion. Seitdem wurde das Produkt durch das F&E-Team von Sunport Power kontinuierlich aufgewertet und optimiert, um die unterschiedlichen Ansprüche von Kunden durch seine Flexibilität und hohe Effizienz zu erfüllen. Das neue, optimierte S6-Modul zeichnet sich durch eine Moduleffizienz von 21,2 % aus. Aufgrund der rasanten Entwicklung des Markts für gebäudeintegrierte Photovoltaik (GIPV) hat Sunport Power Bestellungen von mehreren Auslandskunden in Europa, Japan, Australien und anderen Ländern erhalten.MWT-TechnologieDas flexible S6-Modul von Sunport Power basiert auf der einzigartigen Metal-Wrap-Through- (MWT-)Technologie. MWT ist eine fortschrittliche Kontakttechnik zur Steigerung der Solarzellen- und Moduleffizienz durch Entfernen der Busbar an der Vorderseite sowie Verwendung positiver und negativer Elektroden an der Rückseite. Im Vergleich zu konventionellen Modulen bieten MWT-Produkte einen um 3 % höheren Stromertrag und eine 15W stärkere Leistung.MWT ist eine zukunftsträchtige Technologie. Prof. Martin Green, leitender Wissenschaftler bei Sunport Power, erklärte: "MWT ist nicht nur eine bloße Technologie. Vielmehr handelt es sich um eine Plattform, der andere Zelltechnologien hinzugefügt werden können."Die hervorragenden Eigenschaften des flexiblen Moduls S6Das mit MWT ausgestattete flexible Modul S6 ist leicht, dünn, flexibel und bleifrei und bietet somit hervorragende Eigenschaften.Das flexible Modul auf Siliziumbasis ist nur 4 kg schwer und 1,4 mm dick, verglichen mit einem herkömmlichen PV-Modul mit 19 kg Gewicht und 35-40 mm Dicke. Dadurch ist das S6 besonders für GIPV geeignet, wenn die Montage das Einhalten strenger Gewichtsspezifikationen erfordert, wie z. B. bei Dächern, Wänden, Sonnenschutz.Dank ausgewählter spezieller Polymermaterialien verfügt die vordere Schicht des S6-Moduls über eine hervorragende Biegeflexibilität mit einem minimalen Kurvenradius von 25 cm, was die Anwendungsmöglichkeiten erheblich erweitert.Das flexible Modul S6 ist dank seines einzigartigen Designs bleifrei. Die Verwendung leitfähiger Folie macht es zu einem umweltfreundlichen Produkt.ProduktgarantieDas neu entwickelte S6-Modul wurde vom TÜV zertifiziert. Die Produktqualität verschlechtert sich im ersten Jahr nur um 2 %, während eine lineare Leistung von über 82 % für 25 Jahre garantiert wird. Die Garantieversicherung wird weltweit von Lloyd ausgestellt."Das S6-Modul von Sunport Power zeichnet sich durch hohe Effizienz, hohe Zuverlässigkeit, eine exzellente Garantie, hohe Kapitalrendite, ein ästhetisches Design und Bleifreiheit aus. Im Gegensatz zu konventionellen Modulen können Form und Gestaltung des S6 angepasst werden, was zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im GIPV-Markt eröffnet, bei denen Ästhetik eine Rolle spielt", so Dianna Tao, Vice President von Sunport Power. "Aufgrund seiner starken Flexibilität ist das S6-Modul insbesondere für gebogene Oberflächen, Dächer mit geringer Traglast, Fassaden usw. geeignet", fügte Tao hinzu.Dr. Zhang Fengming, Gründer und CEO von Sunport Power, erklärte der Presse seine Ambitionen für das flexible Modul S6: "Das Zusammenspiel vom flexiblen Modul S6 und GIPV trägt bereits die ersten zukunftsträchtigen Früchte. Und dieser Trend wird weiterhin an Fahrt gewinnen. Auch in Zukunft möchten wir bei Sunport Power den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Marktsegmente mit unseren vorteilhaften Produkten gerecht werden."Video - https://www.youtube.com/watch?v=g_jgyb3IWpIPressekontakt:Mingming Zhang+86-157-1615-5652mingming.zhang@sunportpower.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144548/4651018OTS: Sunport PowerOriginal-Content von: Sunport Power, übermittelt durch news aktuell