Sunoco: Was jetzt zu tun ist!

Der Sunoco-Kurs wird am 04.11.2019, 14:57 Uhr an der Heimatbörse New York mit 33.9 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unser Analystenteam hat Sunoco auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Sunoco von 33,87 USD ist mit +8,87 Prozent Entfernung vom GD200 (31,11 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 31,69 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,88 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sunoco-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Für Sunoco liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 32,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (33,87 USD) könnte die Aktie damit um -4,04 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Sunoco-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sunoco-Aktie hat einen Wert von 4,8. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (26,63). Sunoco ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 26,63). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Sunoco.